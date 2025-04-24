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Юрист оценила инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду

Юрист Добровольская: согласование с соседями сдачи квартиры противоречит закону
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Председатель Московской областной коллегии адвокатов Юрлова, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская в эфире «Радио 1» прокомментировала законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу помещения в аренду. По словам юриста, данная инициатива не соответствует действующему законодательству.

«У нас в Гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений», — напомнила Добровольская.

Она добавила, что подобная практика лишь приведет к скандалам между жильцами.

О том, что соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу, стало известно накануне.

Согласно документу, изменения планируется внести в статью 30 Жилищного кодекса РФ. Если они будут приняты, то собственникам нужно будет получать согласие, если они не заключают с арендатором договор найма, а также не регистрируют его в установленном порядке.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора.

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