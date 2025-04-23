Metro: в США арестовали мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку

Во Флориде мужчина напал на 11-летнюю школьницу, потому что она «бросала яйца в его дом», пишет Metro.

Мариус Муту был арестован за избиение 11-летней девочки. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мужчина прижимает ребенка к земле.

«Пожалуйста, я ничего не делала! Клянусь своей жизнью. Помогите мне!» — кричала школьница, вспоминают очевидцы.

Соседи, ставшие свидетелями происшествия, вмешались — один из жильцов приказал Муту отпустить девочку, а женщина с верхнего этажа кричала, требуя прекратить нападение.

По словам задержанного, его побудили к действиям повторяющиеся случаи забрасывания его квартиры яйцами в течение недели. В день инцидента атака повторилась, и Мариус предположил, что виновницей была девочка. Он утверждал, что пытался сфотографировать ее для администрации жилого комплекса.

Шериф округа Хиллсборо Чад Хронистер резко осудил действия мужчины.

«Этот ребенок пережил ужасный травмирующий опыт», — уверен полицейский.

Соседка Ханна Ноэль, тоже наблюдавшая за инцидентом, назвала увиденное шоком.

«Как матери, мне физически плохо от этого. Взрослый мужчина нападает на беззащитного ребенка — это недопустимо,» — добавила она.

Ранее в США 12-летняя школьница родила ребенка от мужчины, с которым познакомилась в соцсети.