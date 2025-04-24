В России не планируют запрещать работу мессенджеров

Минцифры не планирует запрещать работу мессенджеров в России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — сказал он.

Министр пояснил, что в РФ есть возможность не вводить запрет на мессенджеры, поскольку комплекс регуляторных мер позволяет обеспечить их безопасное использование.

В декабре прошлого года заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки WhatsApp в России. Его слова прозвучали на фоне включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов.

Ранее суд оштрафовал Discord на два млн рублей за отказ локализовать данные россиян.