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В России не планируют запрещать работу мессенджеров

Шадаев: Минцифры не планирует запрещать работу мессенджеров в РФ
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Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры не планирует запрещать работу мессенджеров в России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — сказал он.

Министр пояснил, что в РФ есть возможность не вводить запрет на мессенджеры, поскольку комплекс регуляторных мер позволяет обеспечить их безопасное использование.

В декабре прошлого года заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки WhatsApp в России. Его слова прозвучали на фоне включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов.

Ранее суд оштрафовал Discord на два млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

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