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Создан лекарственный «коктейль» против возбудителей менингита и полиомиелита

CMLS: сочетание антивирусных лекарств блокирует размножение энтеровирусов
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Группа ученых из Норвежского университета науки и технологий совместно с коллегами из других стран разработала комбинацию препаратов, эффективно блокирующих энтеровирусы — патогены, вызывающие болезни от простуды до диабета. Исследование опубликовано в научном журнале Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS).

Энтеровирусы ежегодно заражают миллионы людей по всему миру, становясь причиной таких болезней как полиомиелит, менингит, диабет 1 типа и тяжелые респираторные заболевания.

До сих пор не существовало универсального лечения против этой группы из 100+ вирусов. Хотя большинство пациентов выздоравливают самостоятельно, у детей инфекция может протекать особенно тяжело.

Исследователи протестировали 12 различных препаратов и их комбинаций, обнаружив два эффективных варианта. Плеконарил + AG7404 + миндеудесивир можно принимать в виде одной таблетки, тогда как плеконарил + рупинтривир + ремдесивир требует раздельного приема.

Тесты показали, что комбинации не влияют на уровень глюкозы и инсулина (важно для диабетиков), не изменяет сердечный ритм (проверено на мини-органах сердца) и прошли испытания на безопасность (компоненты одобрены для человека).

Хотя лабораторные тесты на клетках и мини-органах были успешны, ученым предстоит проверить эффективность против разных штаммов вирусов и провести клинические испытания на людях.

Ранее ученые назвали два недорогих лекарства, способных спасти жизни после сердечного приступа.

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