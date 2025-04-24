В Челябинской области осудили мужчину, который просил девочку его поцеловать

Житель Челябинской области попросил школьницу о поцелуе и пожалел об этом

В Челябинской области приговорили мужчину, который просил девочку его поцеловать. Об этом сообщается на сайте Ашинского городского суда.

В июле прошлого года 47-летний мужчина подошел в общественном месте к 12-летней девочке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он завел с ней разговор, в ходе которого попросил ее поцеловать его. А после отказа стал прижимать школьницу к себе, целовать ее, хватать за ягодицы и грудь.

Потерпевшая рассказала обо всем взрослым и была признана потерпевшей по делу о совершении развратных действий.

Вскоре подозреваемого задержали, и он тут же во всем раскаялся. В итоге фигуранта приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии, а также ограничению свободы на год.

Ранее стало известно, что опекун годами растлевал подопечных с умственной отсталостью в Иркутске.