В Челябинской области осудили мужчину, который просил девочку его поцеловать

В Челябинской области приговорили мужчину, который просил девочку его поцеловать. Об этом сообщается на сайте Ашинского городского суда.
В июле прошлого года 47-летний мужчина подошел в общественном месте к 12-летней девочке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он завел с ней разговор, в ходе которого попросил ее поцеловать его. А после отказа стал прижимать школьницу к себе, целовать ее, хватать за ягодицы и грудь.
Потерпевшая рассказала обо всем взрослым и была признана потерпевшей по делу о совершении развратных действий.
Вскоре подозреваемого задержали, и он тут же во всем раскаялся. В итоге фигуранта приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии, а также ограничению свободы на год.
Ранее стало известно, что опекун годами растлевал подопечных с умственной отсталостью в Иркутске.