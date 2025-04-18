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Опекун годами растлевал подопечных с умственной отсталостью в Иркутске

В Иркутске задержали мужчину, который оформлял опеку над детьми и насиловал их
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске опекун годами совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, сообщает «Сапа».

По информации издания, 46-летний Сергей был членом родительского комитета коррекционной школы. Он выбирал себе жертв среди учеников, оформлял над ними опеку и забирал умственно отсталых детей домой. О том, что происходило с его подопечными за закрытыми дверьми, стало известно недавно, когда одна из жертв, 18-летняя девушка, которая сейчас учится в реабилитационном техникуме, сообщила, что подверглась сексуализированному насилию со стороны взрослого. По словам потерпевшей, это продолжалось в течение пяти лет.

В марте Сергея задержали по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней. В ходе следствия выяснилось, что жертвами педофила стали еще четыре мальчика. Он растлевал их с 11-14 лет. Пострадавших, которые продолжали жить у извращенца, изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр Иркутска. Сергей находится под стражей, в его деле уже 10 эпизодов насилия. Расследование продолжается.

Ранее в Москве отец освободился из колонии и изнасиловал дочь.

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