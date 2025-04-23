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Назван простой способ улучшить качество сна у пожилых людей

PLOS ONE: матча улучшает качество сна у пожилых людей
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Международная команда ученых выяснила, что регулярное потребление матчи — порошкового зеленого чая — может улучшить эмоциональное восприятие и качество сна у пожилых людей с признаками когнитивного снижения. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Матча, традиционный японский напиток, изготавливается из цельных измельченных чайных листьев, в отличие от обычного зеленого чая, где используется только настой. Благодаря особым условиям выращивания и богатому составу, он содержит больше антиоксидантов и кофеина. В японской культуре матча давно ассоциируется с медитативностью и вниманием к ритуалам, однако теперь ученые пытаются изучить и его возможное влияние на здоровье мозга.

В исследовании под руководством профессора Кадзухико Утиды приняли участие 99 человек в возрасте от 60 до 85 лет с легкими нарушениями памяти. Испытуемых разделили на две группы: одна ежедневно принимала капсулы с эквивалентом двух граммов матчи (примерно как в традиционной чайной церемонии), вторая получала плацебо. Исследование длилось 12 месяцев, после чего участники прошли тесты на когнитивные способности, восприятие эмоций, качество сна и повседневную активность. Дополнительно использовалась позитронно-эмиссионная томография для оценки изменений в мозге.

Выяснилось, что у тех, кто принимал матчу, улучшилось распознавание эмоций по выражению лиц, а также повысилось качество сна. Однако в других когнитивных сферах и в умении справляться с повседневными задачами значимых изменений зафиксировано не было.

Ранее ученые выяснили, что способность сопереживать остается у пациентов в деменций.

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