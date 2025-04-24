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В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из-за шума во дворе и ранил женщину, ее не спасли

В Подольске недовольный шумом мужчина стрелял в воздух, но попал в женщину
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Depositphotos

В Подольске мужчина подстрелил женщину, пытаясь избавиться от источника ночного шума. Об этом сообщили в полиции Московской области.

Стрельба произошла минувшей ночью возле одного из домов на Железнодорожной улице. Местные жители обратились в полицию с сообщением о характерных звуках, после чего на место выехали правоохранители.

Вскоре выяснилось, что огонь открыл житель микрорайона, который был недоволен шумом во дворе посреди ночи. Мужчина вооружился и вышел к детской площадке, где находилась громкая компания. Сначала он сделал незнакомцам замечание и выстрелил вверх.

«Началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел, ранивший женщину», — говорится в сообщении.

Пострадавшая 1988 года рождения получила серьезное ранение и истекла кровью на месте происшествия. Стрелок также пострадал, с телесными повреждениями его доставили в медицинское учреждение, где он сейчас находится под охраной.

Ранее житель Ленобласти выстрелил в соседскую собаку в отместку за своих куриц.

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