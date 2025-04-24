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В России рассказали о прогрессе в борьбе с опухолями мозга

Профессор Кривошапкин: в борьбе с опухолями мозга есть прогресс
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Pexels

В борьбе с опухолями головного мозга есть прогресс, современные технологии позволяют продлить жизнь пациентов с самой агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомами. Об этом kp.ru рассказал один из ведущих российских врачей-нейрохирургов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Кривошапкин.

По его словам, это способствовало появлению группы пациентов-долгожителей, которые пережили пять лет.

«В моей практике немало пациентов, которые живут 5, 7, 10 лет. Есть даже больной, который прожил 20 лет, имея подтвержденную глиобластому. Так что даже с такими грозными диагнозами у пациентов есть шансы на достаточно долгую и качественную жизнь, — отметил Кривошапкин.

Однако он признал, что на данный момент нет универсального высокоэффективного лечения глиобластомы. Врач уточнил, что разработки ведутся, но серьезной доказательной базы пока не существует.

В Минобрнауки РФ «Газете.Ru» рассказали, что специалисты Томского политехнического университета совместно с российскими коллегами разработали метод доставки лекарств к опухоли мозга через обонятельную систему, стимулируя ее ароматом черемухи. Этот метод в шесть раз эффективнее внутривенного введения.

Ранее сообщалось, что опухоль мозга размером с куриное яйцо удалили пациентке подмосковные хирурги.

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