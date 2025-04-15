В России нашли способ доставки лекарств с запахом черемухи к опухолям мозга через нос

Специалисты Томского политехнического университета совместно с российскими коллегами разработали метод доставки лекарств к опухоли мозга через обонятельную систему, стимулируя ее ароматом черемухи. Этот метод в шесть раз эффективнее внутривенного введения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Способность наноразмерных объектов попадать из носа человека и животных в мозг известна давно. Таким путем в центральную нервную систему проникают различные вирусы и токсические агенты. Но через нос можно также доставлять и лекарственные препараты. Такой путь введения препарата позволяет обойти гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – естественную систему защиты мозга от нежелательных воздействий. Это, в свою очередь, позволяет снизить дозу, необходимую для достижения результата лечения, и количество побочных эффектов благодаря тому, что препарат идет целенаправленно в мозг и по минимуму взаимодействует с другими органами.

Одним из наиболее смертельных заболеваний мозга, для которого активно разрабатывают лекарственные формы на основе наночастиц, вводимых через носовую полость, является глиобластома — злокачественное образование, приводящая к гибели в 96% процентах случаев.

В ходе лабораторных экспериментов животным интраназально вводили раствор феррита марганца в концентрации 2,8 мг/кг. Результаты исследований показали, что наночастицы проходят путь от главной обонятельной луковицы до глиобластомы за 12–96 часов. Кроме этого, МРТ-исследования показали, что количество доставленных наночастиц к опухоли значительно увеличивается при стимуляции обонятельных рецепторов мышей 0,01%-ным аэрозолем ацетофенона. Для человека запах этого вещества ощущается как сладкий аромат черемухи.

«Примечательно, что частицы феррита марганца локализуются непосредственно в области глиобластомы, а не рассеиваются по всему головному мозгу. Такие результаты говорят о возможности в будущем обеспечить адресную доставку лекарственных препаратов непосредственно к злокачественному новообразованию. Это открывает новые возможности для развития фармакологии. Потенциально этот механизм можно использовать для доставки лекарственных препаратов непосредственно в головной мозг при лечении болезни Паркинсона, деменции, депрессии и так далее», — отметил собеседник «Газеты.Ru», старший научный сотрудник Александр Ромащенко.

Ученые доказали, что запаховая стимуляция усиливает транспорт наночастиц из носовой полости в глиобластому. Эффективность такой передачи была выше в шесть раз по сравнению с введением тех же наночастиц внутривенно.

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