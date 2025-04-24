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Стало известно, какой жанр книг предпочитают россияне

«КП»: 27% россиян назвали детективы своим любимым жанром книг
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Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Детективы стали самым популярным жанром книг среди россиян, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,4 тыс. человек.

За них проголосовали 27% опрошенных. На втором месте с результатом в 20% оказалась классическая литература, за фантастику голос отдали 15% респондентов. Еще 10% участников опроса выбирают исторические и любовные романы, 5% — приключенческие истории.

Книги по психологии и профессиональную литературу предпочитают по 4% опрошенных, научно-популярные книги — 2%. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что считают любимыми несколько жанров, другие признались, что не читают книги.

«Люблю классику и мемуары. Но не откажусь и от современной художественной литературы и детективов», — поделился участник опроса.

«Газете.Ru» до этого сообщили, что книжный сервис Литрес проанализировал изменения спроса на нон-фикшн книги о жизни пап Римских и выяснил, что в разные периоды в 2025 году спрос на эти книги рос от 45 до 90%. В топ-3 самых популярных книг данной категории за апрель попали электронные экземпляры «Папа римский и война: Неизвестная история взаимоотношений Пия XII, Муссолини и Гитлера» Дэвида Керцера, «Трудно быть папой, или Веселые будни семьи Борджиа» Марии Гараниной, а также аудиокнига «Тело папы» Агостино Паравичини Бальяни в озвучке Романа Волкова.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи книги про историю Blizzard.

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