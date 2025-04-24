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Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска вернулись к работе

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска возобновили прием и отправку самолетов
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Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска возобновили полноценную работу по приему и отправке самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно его публикациям, в первой воздушной гавани ограничения на движения лайнеров действовали в течение трех с половиной часов — с 2:30 до 6:00, а во второй — в течение примерно трех часов (с 3:20 до 6:15). Меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Во время действия ограничений один лайнер, направлявшийся в Нижний Новгород, приземлился на запасном аэродроме.

В ночь на 24 апреля была приостановлена деятельность аэропортов Жуковский и Калуга. Вылет и отправка самолетов тоже были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры. В Жуковском не было рейсов с 1:00 до 2:39, а в Калуге — с 00:45 до 2:39. В это время на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в первую воздушную гавань.

Ранее самолет со спецпосланником Трампа вылетел в сторону Москвы.

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