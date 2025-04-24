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Москвичам пообещали четверг с дождем и 20°C

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет короткий дождь и до 20°C
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В четверг, 24 апреля, температура в столице поднимется до 20°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен кратковременный дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 18 до 20°C. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, а ветер в 5–10 м/с будет дуть с севера. В ночь на пятницу температура понизится до 8...10°C, ветер в 6–11 м/с будет дуть с востока и северо-запада, возможен небольшой дождь, а давление понизится до 744 мм ртутного столба.

До этого воскресенье, 20 апреля 2025 года, стало самым теплым в истории Москвы. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до 24,4°C, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4°C). Также рекордно теплой стала погода в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.

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