Российский профессор объяснила, почему необходимо есть экологически чистые продукты

Всем хорошо известны случаи непереносимости молока и молочных продуктов, и чаще всего виной вздутия и диареи является непереносимость молочного сахара — лактозы, а отказ от молочных продуктов полностью купирует симптомы. Второй по частоте встречаемости в практике гастроэнтеролога проблеме, связанной, связанной с пищевой непереносимостью, является непереносимость белков пшеницы — целиакия. Это уже более тяжелое заболевание с серьезными негативными последствиями для здоровья, рассказала «Газете.Ru» Светлана Каневская, врач-терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор.

«Однако существует большая популяция пациентов, которые ходят от врача к врачу с неспецифическими симптомами и не только гастроэнтерологическими (боль в животе, вздутие, урчание, нарушение стула), но и с общими неспецифическими симптомами (головная боль неясного генеза, немотивированная слабость, усталость, проблемы с кожей, повышенная тревожность, сниженное настроение, нарушение сна и много других симптомов, которые не укладываются в рамки определенного заболевания).

Все дело в непереносимости определенных компонентов пищи, которая абсолютно отличается от пищевой аллергии и является IgG-опосредованной или неиммунологической реакцией на компоненты пищи. При этом происходит нарушение процесса переваривания, всасывания и метаболизма на уровне не только энтероцитов, но и всего организма. Вот почему такое разнообразие неспецифических симптомов», — объяснила она.

Причин пищевой непереносимости может быть несколько.

Недостаток тех или иных ферментов или белков и рецепторов -транспортеров (что приводит к брожению, вздутию, боли и диарее).

Нарушение баланса микробиоты в кишечнике (это приводит к инактивации пищеварительных ферментов и нарушению переваривания пищи, провоцируя вялотекущее воспаление кишечной стенки, ухудшение всасывания питательных веществ и повреждение плотных контактов между энтероцитами, что создает условия для проникновения липополисахаридов бактериальных клеточных стенок в кровоток и последующего развития системного воспаления).

Непереносимость кофеина, глутамата натрия и сульфитов (ведет к формированию псевдоаллергических реакций).

Возможно формирование иммунных комплексов пищевой белок + IgG4, что может приводить даже к развитию аутоиммунных заболеваний. При этом антигеном может быть любой пищевой белок.

«К сожалению, клинические симптомы совершенно не имеют специфичности, и врачу на приеме трудно найти причину. В этой ситуации, когда другие органические симптомы полностью исключены, на помощь врачу приходит тест FOX на пищевую непереносимость, где врач может увидеть повышенный уровень IgG4 на 286 продуктов и рекомендовать пациенту питание продуктами только из «зеленой зоны» — это те продукты, уровень IgG4 на которые низкий от 30 до 90 дней, что значительно улучшает клинические симптомы», — отметила врач.

За это время важно проверить, нет ли других описанных вышеописанных причин, провести коррекцию микробиоты и постепенно по одному продукту в три дня расширять рацион, добавляя сначала продукты «желтой зоны», а потом из «красной зоны», но если при возвращении продукта симптомы возвращаются, то этот продукт должен уйти из жизни пациента навсегда.

«Важно помнить, что вред здоровью наносит ультраобработанная пища, богатая эмульгаторами, консервантами и подсластителями. Все это повреждает микробиоту человека, кишечную стенку, вызывает инсулинорезистентность, ожирение, сахарный диабет и атеросклероз», — сказала медик.

Избыточное потребление сахара и фруктозы вызывает гликирование белков и жиров в организме, способствуя развитию атеросклероза и преждевременному старению и развитию онкологических заболеваний.

«Пестициды, гербициды, которые используются в сельском хозяйстве, антибиотики и факторы роста, используемые в выращивании кур и коров, ртуть, которая в избытке накапливается в тунце, и соли тяжелых металлов, которые накапливаются в грибах, — все это при употреблении в пищу наносит вред нашему здоровью. Вот почему выбор экологически чистой продукции — это не дань моде, а необходимость в наше время для сохранения здоровья. А глютен и лактоза — это лишь видимая часть айсберга этой большой проблемы», — резюмировала эксперт.

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