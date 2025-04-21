Россиян предупредили о новой схеме мошенников на рынке ремонта

В последнее время на рынке услуг по ремонту квартир активно развиваются новые мошеннические схемы, которые могут обмануть даже самого внимательного клиента. Это стало особенно актуально для тех, кто не является специалистом в области строительных работ и не может точно оценить стоимость выполненных этапов. Рассмотрим одну из таких схем, которая не так давно начала набирать популярность среди недобросовестных подрядчиков, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Суть схемы заключается в следующем: мошенники предлагают заказчику договор, который на первый взгляд выглядит вполне стандартным. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что в нем не прописаны четкие условия приемки работ, что является грубым нарушением законодательства, в частности, статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Такая ситуация создает лазейку для подрядчиков, которые могут по своему усмотрению завышать или занижать стоимость отдельных этапов работ», — объяснил он.

Основной механизм обмана заключается в искусственном завышении цен на черновые работы — те, которые не всегда легко поддаются проверке и оценке со стороны заказчика. Например, стоимость демонтажа старых покрытий или прокладки труб может быть значительно завышена. В то время как работы, которые подрядчик не намерен выполнять вообще, занижаются в расчетах, что помогает ему создать иллюзию выполнения полного объема работ. Таким образом, клиент по сути оплачивает работы, которые не были выполнены, а разница между запрашиваемыми суммами и реальной стоимостью работ может составлять десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

«Одна когда заказчик начинает требовать отчетности по выполнению этих работ, подрядчики начинают избегать контактов, не отвечают на телефонные звонки, а порой просто исчезают. Такая схема является мошенничеством, подпадающим под статью 159 УК РФ — мошенничество, особенно если ущерб от действий группы лиц превышает значительную сумму. При этом, если у одного из участников схемы уже имеется судимость за аналогичные преступления, вероятность того, что эта ситуация повторится, становится еще более вероятной», — отметил эксперт.

Как же защититься от подобных мошенников? Во-первых, не следует подписывать договоры без детальной проверки всех условий, включая пункты о приемке выполненных работ. Лучше всего разбивать оплату на несколько этапов и требовать актов выполненных работ по каждому из них. Особенно важно это делать, если работы связаны с этапами, которые сложно контролировать (например, внутренние инженерные сети). Во-вторых, стоит проверять репутацию подрядчиков через открытые источники, такие как сайт kad.arbitr.ru, на котором можно найти информацию о судебных делах и возможных жалобах. Если подрядчик или его сотрудники уже имеют судимость за мошенничество, это является тревожным сигналом.

«Также полезно заключить договор с условиями, которые обязывают подрядчика предоставлять отчеты по выполненным этапам и актам приемки. В случае выявления каких-либо нарушений рекомендуется приостановить работы и заказать независимую экспертизу, которая позволит объективно оценить выполненные работы. Это станет важным доказательством в случае обращения в правоохранительные органы или в суд», — заявил Бондарь.

Эта схема мошенничества представляет собой тщательно продуманный механизм, который маскируется под вполне легитимную деятельность. Если у вас возникли подозрения, не стоит медлить — сообщите в полицию или в Роспотребнадзор. Подобные заявления могут помочь не только вам, но и предотвратить обман других людей, которые могут стать следующими жертвами такой схемы, резюмировал он.

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