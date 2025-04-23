В Махачкале собака покусала годовалую девочку, которая залезла к ней в будку

В Махачкале годовалая девочка госпитализирована после нападения домашней собаки во дворе дома, пес укусил ребенка за руку. Об этом сообщает прокуратура республики Дагестан в Telegram-канале.

Инцидент произошел на территории частного дома. Годовалый ребенок забрался в будку к собаке. По данным Telegram-канала «Тут Дагестан», пес набросился на девочку и прокусил ей руку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области четырехлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после нападения собаки. Питбуль без намордника выбежал из машины и набросился на мальчика. Пострадавшего закрыла собой его тетя, но к тому моменту животное уже успело прокусить ребенку руку.

Ранее в Курганской области стая собак искусала школьницу, когда та шла домой.