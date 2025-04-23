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Синоптик пообещал москвичам ночной дождь с грозой

Вильфанд: предстоящей ночью в Москве ожидается дождь, выпадет 6-7 мм осадков
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ливневый дождь с грозой начнется этой ночью в Москве и продлится до полудня четверга. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«За сегодняшнюю ночь в Москве выпадет 6–7 мм осадков», — сказал синоптик.

По его словам, через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, который приведет к затяжному дождю с порывами ветра до 15 м/с, который продлится со вечера 23 апреля до полудня 24 апреля. Вильфанд также допустил грозу.

Летняя, июльская погода, почему бы и грозе не быть», — сказал метеоролог.

Он отметил, что с четверга температура воздуха начнет снижаться на 5-7 градусов по сравнению с жаркими днями в начале недели. Ночью столбики термометров покажут +8...+13°C (на севере Подмосковья — до +5), а днем — от +18 до +20°C.

26 апреля на столицу обрушатся аномальные ливни, возможен даже мокрый снег, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10°C, а вечером опустится до 0…+5°C.

Ранее синоптик назвал апрель в Центральной России сумасшедшим.

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