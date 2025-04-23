Путин посмертно наградил убитого пациентом фельдшера скорой

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, убитого пациентом-вахтовиком в Иркутской области. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Медаль присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, говорится в тексте указа.

Трагедия произошла 22 ноября прошлого года, когда бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Печелатов осмотрел пьяного пациента и принял решение везти его в больницу. По дороге в лечебное учреждение мужчина стал вести себя агрессивно, ударил фельдшера в грудь и сбежал. Медицинский работник умер до приезда в больницу. Позднее 53-летнего жителя Забайкальского края, нанесшего смертельное ранение Печелатову, задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.

До этого сообщалось, что Путин посмертно наградил орденом Мужества освещавших СВО журналистов.

Ранее Путин наградил белгородцев посмертно за мужество и отвагу.