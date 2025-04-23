Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин посмертно наградил убитого пациентом фельдшера скорой

Путин посмертно наградил убитого вахтовиком в Иркутской области фельдшера
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, убитого пациентом-вахтовиком в Иркутской области. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Медаль присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, говорится в тексте указа.

Трагедия произошла 22 ноября прошлого года, когда бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Печелатов осмотрел пьяного пациента и принял решение везти его в больницу. По дороге в лечебное учреждение мужчина стал вести себя агрессивно, ударил фельдшера в грудь и сбежал. Медицинский работник умер до приезда в больницу. Позднее 53-летнего жителя Забайкальского края, нанесшего смертельное ранение Печелатову, задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.

До этого сообщалось, что Путин посмертно наградил орденом Мужества освещавших СВО журналистов.

Ранее Путин наградил белгородцев посмертно за мужество и отвагу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами