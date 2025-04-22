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Российский подросток получил пять лет колонии за пьяное изнасилование девушки

В Вологодской области осудили подростка, изнасиловавшего девушку
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Владимир Песня/РИА Новости

В Вологодской области вынесли приговор 16-летнему подростку, который, будучи пьяным, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Белозерский районный суд вынес приговор 16-летнему жителю Вологды, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней с причинением тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено в ночь на 4 августа прошлого года на территории частного домовладения в городе Белозерске — в этот момент юноша был пьян.

Подсудимый не признал свою вину в ходе судебного разбирательства. Он утверждал, что действовал по обоюдному согласию и не применял насильственных действий. Однако представленные следствием доказательства полностью подтвердили факт преступления.

Подростку назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее водитель пытался изнасиловать подростка на российском складе ПВЗ.

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