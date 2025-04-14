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В Бурятии прохожий нашел на улице двухлетнего мальчика

В Бурятии на улице нашли двухлетнего мальчика, который ушел из дома
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Shutterstock/Evtushkova Olga

В Улан-Удэ случайный прохожий нашел на улице маленького мальчика, который разгуливал по двору один. Об этом сообщаетТРК «АригУс».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в 115-м квартале. Ребенка, бродившего по улицам вечером в полном одиночестве, заметил местный житель. Прохожий вызвал на место полицию, инспекторы ПДН пока оставили двухлетнего мальчика в доме ребенка.

При каких обстоятельствах мальчику удалось сбежать из дома, устанавливается. Известно, что его мать уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что школьницу из Петербурга, ушедшую из дома в начале марта с личными вещами, обнаружили в Воронеже сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Поисками подростка занимались полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт». Где школьница жила почти четыре недели — неизвестно, девочку передали законным представителям. Предположительно, она сбежала в Воронеж к возлюбленному.

Ранее прохожая нашла на улице в Севастополе брошенного мальчика и спасла его от побоев отчима.

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