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Родители забыли трехлетнего сына на улице под дождем и не вспоминали о нем почти 16 часов

В США арестовали родителей после того, как их ребенка нашли на крыше дома
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Central Regional Jail

В США многодетные родители забыли ребенка на крыше и бросили его там под проливным дождем на полдня, передает местный телеканал WBOY-TV.

Инцидент произошел на прошлой неделе в округе Гилмер, штат Западная Вирджиния. 10 апреля местные жители сообщили в полицию, что на крыше одного из домов на Ривер-стрит находится маленький ребенок. Полицейские отреагировали на вызов и своими глазами увидели в указанном месте трехлетнего мальчика, который плакал и дрожал от холода, так как в этот момент шел сильный дождь.

Отец ребенка находился внутри и не знал, где находится его сын. Сотрудники полиции зашли в дом, где «пахло фекалиями и мочой», и обнаружили еще двух маленьких детей, за которыми долгое время явно никто не ухаживал. Чтобы снять промокшего мальчика с крыши, офицерам пришлось разбить окно в комнате.

Родители малышей — 25-летняя Соня Эдкинс и 29-летний Мейсон Эдкинс — заявили, что спали и не проверяли детей почти 16 часов. Им обоим предъявили обвинения в пренебрежении детьми, создающем риск получения травм, и отправили под стражу.

Ранее девушка из Карачаево-Черкесии бросила новорожденного сына под забором, чтобы не позорить семью.

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