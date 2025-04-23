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В Челябинской области муж и жена 20 раз за месяц обокрали магазин

Семейная пара из Челябинской области обокрала магазин на 90 тысяч рублей
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Global Look Press

В Кыштыме супруги 20 раз за месяц обокрали один и тот же продуктовый магазин, муж и жена прятали украденные товары в сумку и скрывались. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

Сотрудники одного из продуктовых магазинов написали 20 заявлений в полицию о серии краж товаров. Правоохранители, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что к хищениям причастны мужчина и женщина.

Личности подозреваемых быстро установили. Выяснилось, что ранее судимые супруги 20 раз наведывались в супермаркет, складывали понравившиеся им товары в тележку, а затем, прячась за колонной, перекладывали украденное в сумки и уходили, не оплатив. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Улан-Удэ подросток украл десятки шоколадок ради подарков подругам.

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