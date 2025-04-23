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«Шанинке» на год запретили набирать новых студентов

Рособрнадзор: «Шанинке» на год запрещен прием из-за неустранения нарушений
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Рособрнадзор на год запретил набирать студентов на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») из-за неустранения ранее выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

По данным Рособрнадзора, в вузе в период со 2 по 15 апреля прошла внеплановая проверка, на которой было выявлено неисполнение обязательных требований, назначенных по результатам проверки в ноябре 2024 года.

Ведомство выдало повторное предписание, обязав учебное заведение устранить нарушения до 11 июля 2025 года. Кроме того, был составлен протокол об административном правонарушении.

В октябре 2021 года был задержан бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Тогда сообщалось, что задержание руководителя никак не повлияло на работу вуза.

19 марта прошлого года Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о мошенничестве, хотя следствие просило для него реальный срок — 6,5 года колонии общего режима.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам после проверки.

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