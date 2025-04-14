Рособрнадзор выдал предостережения вузам после проверки

Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ведомство предъявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования десяти вузам, среди которых Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), а также Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).

Помимо этого, семь университетов получили предупреждения насчет соблюдения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, и выдаче иностранным гражданам сертификата. В список вошли Дальневосточный федеральный университет (ДФУ), Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

До этого Рособрнадзор прекратил действие лицензии на образовательную деятельность Международного института экономики и менеджмента и Московского юридического института. В ведомстве подчеркнули, что действие лицензий было прекращено в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Ранее Рособрнадзор опубликовал список вузов, в которые не стоит поступать.