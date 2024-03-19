Бывшего ректора «Шанинки» Зуева приговорили к четырем годам условно

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу о мошенничестве к четырем годам условно. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Следствие на заседании в суде утром пятого марта запрашивало для Зуева реальный срок — 6,5 лет колонии общего режима. Для остальных обвиняемых прокурор запрашивал от трех до пяти с половиной лет тюрьмы.

Фигурантами по делу проходят экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

Зуева обвиняли в мошенничестве. Следствие считало, что он вступил в сговор с экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой. Согласно обвинению, Зуев подозревался в хищении свыше 21 млн руб., принадлежащих Фонду новых форм развития образования.

Бывший ректор «Шанинки» был заключен под стражу осенью 2021 года, позже ему смягчили меру пресечения. В апреле 2023 года он признал вину.

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