Стало известно, почему отрезали ухо террористу из «Крокуса»

«Царьград»: боец отрезал ухо террористу из «Крокуса», чтобы тот не попал в рай

Журналист Tsargrad.tv Олег Беликов рассказал, что бойцы, участвовавшие в задержании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, отрезали ухо одному из них по религиозным соображениям. Его цитирует сайт телеканала.

По словам журналиста, когда начальство поинтересовалось у бойцов, кто из них отрезал ему ухо, каждый из них сказал: «Это я».

«Некоторые верят, что Всевышний забирает души умерших мусульман в рай, вытягивая их за уши. Видимо, кто-то из бойцов решил лишить изверга такой чести», — сказал Беликов.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Четверых подозреваемых по делу о теракте задержали днем 23 марта в 350 км от Москвы в Брянской области. Позже в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором силовики при задержании заставляют одного из мужчин есть его отрезанное ухо и обещают отрезать ему половой орган. В другом ролике к гениталиям второго подозреваемого подключают электрический ток. На нескольких видео задержанных бьют ногами.

Ранее в Кремле не стали комментировать следы побоев у задержанных по делу о теракте.