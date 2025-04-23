Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему отрезали ухо террористу из «Крокуса»

«Царьград»: боец отрезал ухо террористу из «Крокуса», чтобы тот не попал в рай
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Журналист Tsargrad.tv Олег Беликов рассказал, что бойцы, участвовавшие в задержании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, отрезали ухо одному из них по религиозным соображениям. Его цитирует сайт телеканала.

По словам журналиста, когда начальство поинтересовалось у бойцов, кто из них отрезал ему ухо, каждый из них сказал: «Это я».

«Некоторые верят, что Всевышний забирает души умерших мусульман в рай, вытягивая их за уши. Видимо, кто-то из бойцов решил лишить изверга такой чести», — сказал Беликов.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Четверых подозреваемых по делу о теракте задержали днем 23 марта в 350 км от Москвы в Брянской области. Позже в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором силовики при задержании заставляют одного из мужчин есть его отрезанное ухо и обещают отрезать ему половой орган. В другом ролике к гениталиям второго подозреваемого подключают электрический ток. На нескольких видео задержанных бьют ногами.

Ранее в Кремле не стали комментировать следы побоев у задержанных по делу о теракте.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами