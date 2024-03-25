В Кремле не стали комментировать побои у задержанных террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос травм, которые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», могли получить при задержании.

«Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков в ответ на замечание журналистов, что на видео из суда на задержанных заметны побои.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

До этого в ФСБ сообщили, что задержали 11 человек в связи с терактом в «Крокусе», в том числе четырех непосредственных участников нападения.

Ранее зритель «Крокуса» рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста.