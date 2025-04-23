В Израиле из-за сильной жары начались лесные пожары

На фоне сильной жары сразу в нескольких районах Израиля начались лесные пожары. Об этом сообщает портал Ynet.

«Десятки бригад, самолетов и вертолетов работают над тушением пожара, который распространился на дома и железнодорожные пути в районе Мазкерет-Батья и Бейт-Шемеша. В пожарной охране объявлена ​​всеобщая мобилизация», — говорится в статье.

Отмечается, что из-за возгораний было остановлено движение поездов на нескольких направлениях. Пожары наблюдаются и в других районах.

Возгорания начались из-за засухи, которую вызвала жара. Местами температура воздуха достигала +34 градусов.

Лесные пожары также продолжаются в некоторых российских регионах. 22 апреля сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку огнеборцев в Забайкальский край, где наблюдается сложная ситуация с природными возгораниями.

Из заявления следует, что в регион направили сотрудников экстренных служб и специальную технику из Хабаровского края.

Ранее в Рослесхозе прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в Забайкалье.