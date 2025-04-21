Вор-сладкоежка украл из супермаркета 22 плитки шоколада и был пойман

В Приангарье ранее судимый мужчина обокрал магазин и стащил с витрины несколько стопок шоколада, оттолкнул продавца и скрылся. Об этом сообщает УМВД Иркутской области.

В правоохранительные органы обратилась администратор магазина продуктов. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел неизвестный. Злоумышленник сложил в пакет несколько стопок шоколада и скрылся, оттолкнув продавца.

Вора-сладкоежку задержали, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Украденный шоколад он успел продать. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин вломился в квартиру бывшей жены через окно, чтобы украсть кофемашину.