Сотрудник Макдоналдс оплевал коллегу и попал под проверку

Сотрудник одного из ресторанов сети ресторанов быстрого питания несколько раз плюнул в своего коллегу, его арестовали. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года и был зафиксирован на видео. В апреле 2025 года запись разлетелась по соцсетям, и 16-летнего молодого человека, который проявил агрессию к своему коллеге, арестовали. На кадрах юноша стоит над женщиной, которая закрывает от него лицо руками, и трижды плюет на нее.

В местной полиции заявили, что юноша был арестован и позже отпущен под залог. В отделение он должен явиться в мае. В официальном представительстве компании заявили, что молодой сотрудник отстранен от работы на время разбирательств.

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