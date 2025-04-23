Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник Макдоналдс оплевал коллегу и попал под проверку

В Гонконге сотрудник Макдоналдс оплевал коллегу и попал под проверку
close
SCMP

Сотрудник одного из ресторанов сети ресторанов быстрого питания несколько раз плюнул в своего коллегу, его арестовали. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года и был зафиксирован на видео. В апреле 2025 года запись разлетелась по соцсетям, и 16-летнего молодого человека, который проявил агрессию к своему коллеге, арестовали. На кадрах юноша стоит над женщиной, которая закрывает от него лицо руками, и трижды плюет на нее.

В местной полиции заявили, что юноша был арестован и позже отпущен под залог. В отделение он должен явиться в мае. В официальном представительстве компании заявили, что молодой сотрудник отстранен от работы на время разбирательств.

Ранее мужчина отсудил более 850 тысяч рублей за падение на скользком полу в Макдоналдсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами