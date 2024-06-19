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Мужчина отсудил более 850 тысяч рублей за падение на скользком полу в Макдоналдсе

В Москве поскользнувшийся на полу в Макдоналдсе мужчина отсудил 850 тысяч рублей

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Shutterstock

В Москве мужчина поскользнулся на мокром полу и отсудил у Макдоналдса более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Инцидент произошел 22 апреля 2021 года. Мужчина пришел в один из ресторанов сети Макдоналдс, поскользнулся и упал на свежевымытом полу. При этом предупредительный указатель о том, что пол мокрый, отсутствовал. В результате произошедшего пострадавший получил тяжкий вред здоровью и находился на больничном более двух месяцев.

Получивший травмы мужчина обратился в суд, чтобы взыскать с ресторана неполученный за это время заработок, затраты на лечение, компенсацию морального вреда и прочие расходы. В судах первой инстанции в удовлетворении требований пострадавшего отказали, однако кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Апелляционная инстанция Московского городского суда в результате частично удовлетворила требования мужчины. С ответчика взыскали более 850 тысяч рублей.

Ранее мужчина в Петербурге отсудил 200 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

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