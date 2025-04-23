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Отца, который катал ребенка на мотоцикле и оставил его без ноги, осудили в Красноярске

Красноярца, по вине которого сын лишился ноги, ограничили в свободе на год
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Shutterstock

В Красноярске осудили мужчину, по вине которого его сыну ампутировали ногу. О решении суда сообщили в прокуратуре края.

В апреле прошлого года местный житель, владеющий мотоциклом, решил покататься по городу с 11-летним сыном. Он посадил ребенка на заднее сидение и развил скорость до 125 км/ч. Проезжая по Октябрьскому мосту, мотоциклист вовремя не перестроился и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.

Сильнее всего в ДТП пострадал малолетний пассажир мотоцикла, который потерял левую голень. Его отца обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Мать мальчика простила его, но суд не принял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В итоге мужчину приговорили к году ограничения свободы.

Ранее в Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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