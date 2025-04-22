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Российские врачи спасли двухлетнего мальчика, который полгода жил с орехом в легком

В Рязани спасли двухлетнего мальчика, который полгода жил с орехом в легком
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Freepik.com

В Рязани врачи спасли маленького мальчика, который полгода прожил с орехом в легком. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В отделение пульмонологии ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой в Рязани попал двухлетний ребенок, который полгода страдал от непрекращающегося кашля. Мать мальчика была в отчаянии, так как сыну не помогали ни лекарства, ни ингаляции.

Врачи провели ребенку компьютерную томографию и приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операцию проводила команда специалистов, включавшая хирургов, анестезиологов и пульмонологов. Из легкого мальчика в результате достали инородное тело, которое оказалось орехом.

После проведенной процедуры состояние пациента стабилизировалось. Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов и продолжает восстанавливаться.

Ранее в Челябинске врачи достали из руки юноши пулю, с которой он ходил три месяца.

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