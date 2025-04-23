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Беременная жена застала мужа с любовницей и избила ее до смерти

В Таиланде женщина на 7-м месяце беременности до смерти избила любовницу мужа
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Kyodo/Reuters

В Таиланде сцена ревности закончилась трагедией. Об этом сообщает Thairath.

Инцидент произошел в одном из районов Бангкока в апреле. По информации СМИ, местный житель заселился в отель с любовницей. Они всю ночь провели вместе, а утром в номер ворвалась беременная жена мужчины. Вероятно, она выследила супруга. Разъяренная женщина набросилась на соперницу: она таскала ее за волосы и избивала. В итоге ее оппонентка упала без чувств. Один из свидетелей разборок помог потерпевшей подняться и довез ее до больницы. В последствии потерпевшая скончалась в палате.

По информации СМИ, нападавшая в момент инцидента была на седьмом месяце беременности. Женщине предъявили обвинение в умышленном нанесении жертве тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вскоре она предстанет перед судом.

Ранее в Хабаровске беременная женщина жестоко избила предполагаемую соперницу.

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