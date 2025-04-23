Нос женщины почернел после неудачной ринопластики

Нос женщины из Китая почернел после неудачной ринопластики, пишет Daily Mail.

Китайская актриса Гао Лю стала жертвой неудачной ринопластики, проведенной в клинике She's Times в Гуанчжоу. После операции у нее начался некроз тканей — кончик носа почернел из-за нарушенного кровообращения. Несмотря на экстренную госпитализацию и несколько реконструктивных операций, нос так и остался поврежденным.

Хирург Хэ Мин, проводивший операцию, не имел необходимой квалификации для самостоятельного выполнения пластических операций. Хотя клиника и врач были оштрафованы, вскоре выяснилось, что та же команда продолжила работу под новым названием, зарегистрированным по тому же адресу.

Этот случай высветил системные проблемы стремительно растущей индустрии пластической хирургии в Китае, пишут СМИ. Ежегодно в стране проводится около 20 миллионов косметических процедур, 80% пациентов — женщины в возрасте около 25 лет. Популярность операций резко возросла благодаря социальным сетям, изменению общественных установок и росту доходов населения.

Ранее 66-летняя женщина изменилась до неузнаваемости, пройдя девять пластических операций за шесть часов.