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66-летняя женщина изменилась до неузнаваемости, пройдя 9 пластических операций за 6 часов

People: американка сделала 9 пластических операций за 6 часов ради новой внешности
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Nayak Plastic Surgery

В США 66-летняя женщина изменилась до неузнаваемости, пройдя девять пластических операций за шесть часов, пишет People.

Лиза Вермеер из Айовы совершила радикальный шаг к омоложению, пройдя масштабный комплекс пластических операций. В июне 2024 года женщина обратилась к известному пластическому хирургу доктору Майку Наяку в Сент-Луисе, где за одну шестичасовую операцию ей выполнили девять различных процедур по омоложению лица.

Решение о столь серьезном преображении пришло к Лизе после того, как однажды вечером она перестала узнавать собственное отражение в зеркале.

«Я всегда выглядела моложе своих лет, поэтому долго откладывала операцию. Но после 60 поняла — время пришло», — рассказывает Вермеер.

Выбор врача занял немало времени, а помочь с поисками согласилась одна из дочерей, которая и порекомендовала доктора Наяка.

Комплекс процедур включал глубокую подтяжку лица и шеи, блефаропластику век, лифтинг бровей и губ, уменьшение мочек ушей, лазерную шлифовку и пересадку жира. Хирург объясняет, что главной задачей было не просто подтянуть кожу, а раскрыть естественные черты лица пациентки.

«У Лизы прекрасные скулы и линия подбородка - нужно было просто грамотно их подчеркнуть», — отмечает специалист.

Несмотря на масштаб вмешательства, восстановление прошло удивительно легко.

«Были отеки, синяки, эмоциональные колебания, но совершенно не было боли», — вспоминает Вермеер.

Сейчас женщина особенно тщательно ухаживает за кожей, используя профессиональные средства и избегая солнечных лучей. Это стало настоящим испытанием для любительницы морской рыбалки, которой теперь приходится выходить в море в специальном защитном костюме.

Ранее женщина осталась парализованной после операции по снижению веса в Турции.

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