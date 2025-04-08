В Барнауле объяснили появление баннера на День Победы с солдатом с шестью пальцами

На здании краевого министерства образования в Барнауле вывесили баннер ко Дню Победы с изображением солдата с шестью пальцами — как считают жители, плакат был сгенерирован нейросетью. В пресс-службе минобра «Газете.Ru» заявили, что при создании баннера была допущена техническая ошибка — заказчик утратил «утвержденный эскиз» и разместил «альтернативное изделие».

«При формировании заказа Министерством было сформировано техническое задание, даны рекомендации по использованию официального брендбука к 80-летию Победы для подготовки баннера. В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза, заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком. В ближайшее время будет размещен ранее согласованный баннер», — сказали там.

Накануне житель Барнаула, кандидат исторических наук Вадим Чутчев на своей странице обратил внимание на баннер, размещенный ко Дню Победы на здании минобразования Алтайского края — по его мнению, картинка с людьми в форме военного образца была сгенерирована нейросетью. По мнению Чутчева, на плакате нарисованы не советские солдаты, а «некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы». Подписчики историка обратили внимание на тот факт, что у одного из солдат на баннере шесть пальцев вместо пяти.

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