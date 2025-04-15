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Вечный огонь одновременно зажгли в двух регионах Центральной России

Более 120 мемориалов в России с Вечным огнем переведут на сетевой природный газ
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Пресс-служба Газпрома

Города Галич в Костромской области и Костерево в Петушинском районе Владимирской области присоединились к всероссийской акции «Храним огонь Победы». Вечный огонь одновременно зажегся в двух населенных пунктах на мемориалах, посвященных воинам-победителям.

Акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, организована компанией «Газпром» при поддержке «Единой России» — партия разработала законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней.

В городе Галич вечный огонь на монументе работал только в памятные даты. Для его перевода в режим постоянного горения от сетевого газа специалисты «Газпрома» проложили газопровод и установили специальное устройство.

Для газификации монумента в городе Костерево был построен распределительный газопровод протяженностью 130 метров.

Газовики назвали участие в этом проекте особой честью.

«Победа далась дорогой ценой. И мы обязаны передать будущим поколениям священную память об этом», — считает региональный куратор партийного проекта ЕР «Историческая память», депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

Напомним, «Газпром» ведет работу по газификации мемориалов с вечными огнями, осуществляя их регулярное техническое обслуживание, по поручению президента России Владимира Путина.

В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Газпром» переведет более 120 мемориалов в разных городах страны на сетевой природный газ.

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