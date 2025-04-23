Студентка рассказала, что семья купила ей первый телевизор после поступления в университет

SCMP: китаянка рассказала, что ей купили первый телевизор после зачисления в университет

Студентка из Китая рассказала, что семья купила ей телевизор только после того, как она поступила в ведущий университет, пишет South China Morning Post.

Тянь Чан из провинции Хэнань стала героиней обсуждений в китайских соцсетях после того, как рассказала, что семья купила ей первый телевизор лишь после поступления в престижный Пекинский университет. Общаясь с журналистами, китаянка поделилась деталями строгого воспитания: родители ограничивали использование смартфона (лишь 10 минут в день для чатов), а вечерами читали ей книги, пока она делала уроки.

Сама она поддерживает такой подход, отмечая, что он помог ей всегда быть первой в классе — на вступительных экзаменах в старшую школу она набрала 587 из 600 баллов. Особую роль в ее успехе сыграло обучение игре на эрху — традиционном китайском инструменте. По словам Тянь, это развило правое полушарие мозга, улучшив творческие и языковые навыки. Теперь она планирует углубленно изучать бирманский язык и культуру.

Ранее в Китае охранник университета смог сам подготовиться к экзаменам и стал юристом.