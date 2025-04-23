Священник рассказал, с какого возраста детям можно читать Евангелие

Детям можно начинать читать Евангелие, начиная с семи лет. Об этом в интервью Life сообщил декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

Он посоветовал начинать с книг, адаптированных для детей. Это красочные издания с иллюстрациями и несложным текстом.

«Оригинал, конечно, может быть, не очень простой. Естественно, надо начинать только с книг Нового Завета и, в частности, только с четырех Евангелий. <...> Надо читать эти тексты понемногу. Не сразу полностью, а, может быть, отрывками», — сказал Постернак.

При этом он подчеркнул, что чем раньше родители покажут ребенку Евангелие, тем лучше.

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