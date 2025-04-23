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Священник рассказал, с какого возраста детям можно читать Евангелие

Священник Постернак: Евангелие можно начинать читать детям с семи лет
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Детям можно начинать читать Евангелие, начиная с семи лет. Об этом в интервью Life сообщил декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

Он посоветовал начинать с книг, адаптированных для детей. Это красочные издания с иллюстрациями и несложным текстом.

«Оригинал, конечно, может быть, не очень простой. Естественно, надо начинать только с книг Нового Завета и, в частности, только с четырех Евангелий. <...> Надо читать эти тексты понемногу. Не сразу полностью, а, может быть, отрывками», — сказал Постернак.

При этом он подчеркнул, что чем раньше родители покажут ребенку Евангелие, тем лучше.

Недавно ученые из римского Университета Сапиенца обнаружили новые доказательства того, что Иисус Христос был погребен на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Археологи нашли остатки растений и древних сельхозугодий на территории храма.

В Евангелии от Иоанна (19:41) говорится, что рядом с местом распятия Христа находился сад с новой гробницей, где и был погребен Иисус. Ученые заявляют, что находки могут указывать на существование того самого сада, описанного в Библии.

Ранее ученые из США подтвердили библейскую версию сотворения мира.

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