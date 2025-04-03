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Ученые нашли подтверждение библейской версии распятия Христа

Обнаружены доказательства, подтверждающие место погребения Иисуса в Иерусалиме
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Wikimedia Commons

Ученые из римского Университета Сапиенца обнаружили новые доказательства того, что Иисус Христос был погребен на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает New York Post.

Археологи нашли остатки растений и древних сельхозугодий на территории храма.

В Евангелии от Иоанна (19:41) говорится, что рядом с местом распятия Христа находился сад с новой гробницей, где и был погребен Иисус. Археологи заявляют, что находки могут указывать на существование того самого сада, описанного в Библии.

Кроме того, ученые раскопали мраморную гробницу, которую связывают с Иосифом Аримафейским — человеком, который, согласно Священному Писанию, предоставил место для захоронения Иисуса.

На данный момент ученые проводят анализ мрамора и строительного раствора, чтобы установить их точное происхождение и возраст.

Богочеловек Иисус Христос был рожден девой Марией, которая забеременела после непорочного зачатия. В православной традиции этот день отмечают 7 января. Ученые называют непорочное зачатие партеногенезом – это одна из форм девственного размножения, которое встречается у животных. О последних экспериментах по партеногенезу у млекопитающих, научном объяснении непорочного зачатия и первых изображениях безбородого Иисуса Христа, который, возможно, мог быть женщиной, — в материале «Газеты.Ru» с участием генетика, профессора СФУ и Геттингенского университета Константина Крутовского.

Ранее ученые предложили научное объяснение одному из чудес Иисуса Христа.

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