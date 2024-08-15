Баллон с дихлофосом взорвался и выбил окна квартиры, когда амурец травил тараканов

На Амуре баллон с дихлофосом взорвался и выбил окна квартиры, когда россиянин травил тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Комсомольске-на-Амуре. Местный житель решил потравить тараканов в своей квартире, однако в процессе произошел взрыв баллона с дихлофосом.

В результате произошедшего в квартире выбило стекла. На кадрах с места происшествия видно поврежденные оконные рамы балкона и выброшенные на улицу ударной волной вещи. Также на место прибыли пожарные и скорая помощь.

Мужчина получил ожоги, его доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало.

До этого освежитель воздуха взорвал квартиру россиян, пытавшихся покурить в ванной. Муж помог супруге выбраться из горящей комнаты и вызвал скорую помощь.

Ранее газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти.