В российской школе детям стало плохо после дезинсекции

Родительница одного из учеников школы №137 в Новосибирске пожаловалась, что сразу нескольким детям стало плохо после того, как в образовательном учреждении потравили тараканов. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на сибирячку.

«Они стали жаловаться на жжение на коже, покраснение глаз и плохое самочувствие», — рассказала собеседница СМИ.

Сотрудница школы в разговоре с журналистами пояснила, что дезинсекция прошла в школе 2 февраля с соблюдением всех правил: после была проведены уборка и проветривание. Компания, травившая тараканов, использовала разрешенные в образовательных учреждениях средства.

Сообщением о плохом самочувствие детей заинтересовались в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства заявили, что дадут оценку действиям сотрудников образовательного учреждения и организации, проводившей дезинсекцию, на предмет соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства и качеству предоставляемых услуг.

Ранее житель Новосибирска разместил объявление о продаже таракана за 1 млн рублей.