Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российской школе детям стало плохо после дезинсекции

В школе Новосибирска детям стало плохо после дезинсекции

close
100%
Depositphotos

Родительница одного из учеников школы №137 в Новосибирске пожаловалась, что сразу нескольким детям стало плохо после того, как в образовательном учреждении потравили тараканов. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на сибирячку.

«Они стали жаловаться на жжение на коже, покраснение глаз и плохое самочувствие», — рассказала собеседница СМИ.

Сотрудница школы в разговоре с журналистами пояснила, что дезинсекция прошла в школе 2 февраля с соблюдением всех правил: после была проведены уборка и проветривание. Компания, травившая тараканов, использовала разрешенные в образовательных учреждениях средства.

Сообщением о плохом самочувствие детей заинтересовались в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства заявили, что дадут оценку действиям сотрудников образовательного учреждения и организации, проводившей дезинсекцию, на предмет соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства и качеству предоставляемых услуг.

Ранее житель Новосибирска разместил объявление о продаже таракана за 1 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами