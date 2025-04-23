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Россиянам назвали главные плюсы для здоровья от работы на даче

Фельдшер Балан: работа на даче улучшает физическое и психическое здоровье
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africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Садоводство — очень полезный вид досуга как для физического, так и для психического здоровья. Об этом в беседе с Life сообщила фельдшер, управляющая сетью пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. По ее словам, посадка растений и прополка грядок помогают снизить уровень кортизола и обеспечивают естественное успокоение нервной системы.

Кроме того, физическая активность в саду является хорошей альтернативой тренировкам в спортзале, поскольку задействует различные группы мышц, улучшая координацию и гибкость, отметила специалист.

«За сезон можно потратить столько же калорий, сколько за несколько недель занятий йогой. И все это — в окружении природы, среди цветущих клумб и грядок с ароматной зеленью», — сказала Балан.

Кроме того, садовые работы благотворно влияют на качество сна, добавила фельдшер.

Согласно результатам исследования, проведенного финансовой платформой Webbankir, почти треть опрошенных россиян (31,6%) поедут на дачу в майские праздники.

48,4% респондентов отметили, что любят дачу за возможность отдохнуть в тишине. 38,1% полагают, что дача — это место, где можно собраться с друзьями. 34,2% заявили, что им нравится возделывать сад или огород.

Ранее дачников предупредили о штрафах, которые грозят им весной.

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