Студент хотел открыть банковский счет и узнал, что он в черных списках всех банков с 9 лет

Студент в Малайзии хотел открыть банковский счет и узнал, что находится в черных списках всех банков страны с девятилетнего возраста, пишет World of Buzz.

Как рассказал Чжоу Дели, он столкнулся с неожиданной проблемой при попытке открыть банковский счет для получения образовательного кредита. Два разных банка отказали ему, сославшись на наличие его имени в черном списке из-за «нарушения правил дачи чаевых» в 2016 году. Парадокс в том, что в указанный период молодому человеку было всего девять лет.

После первых отказов он обратился в Национальный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia) в Пенанге. Проверка через Центральную систему кредитной информации не выявила никаких нарушений в его кредитной истории. Однако при повторной попытке открыть счет ситуация повторилась — банк подтвердил, что клиент числится в черном списке и не сможет получить счет ни в одном финансовом учреждении страны.

Озадаченный происходящим, Чжоу подал заявление в полицию. Дополнительные проверки, включая запрос в Высокий суд Пенанга, также не выявили никаких подозрительных записей в его финансовой истории. Тем не менее проблема осталась нерешенной.

Эксперты отмечают, что формулировка «нарушение правил дачи чаевых» обычно применяется к серьезным финансовым нарушениям, таким как отмывание денег или финансирование терроризма. Представитель Бюро жалоб населения Пенанга выразил недоумение, каким образом девятилетний ребенок мог быть связан с подобными преступлениями.

Родители Дели заявили, что у них самих чистая кредитная история и они никогда не были замешаны в противозаконной деятельности. Отец студента подчеркнул, что если бы семья действительно совершила какое-либо нарушение, они вряд ли стали бы публично обращаться за помощью. Сейчас родственники Чжоу требуют проведения официального расследования по этому делу.

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