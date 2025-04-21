Подросток купил в интернете униформу врача и выдавал себя за медика в больнице

WOB: в Малайзии школьник купил форму врача и выдавал себя за доктора в больнице

В Малайзии подросток купил в интернете униформу врача и выдавал себя за медика в местной больнице, пишет World of Buzz.

В больнице города Кангар, штат Перлис, был задержан подросток, который, предположительно, выдавал себя за помощника врача. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что юноша был одет в зеленую медицинскую форму, похожую на ту, что носят настоящие медработники. При себе у него также были именной бейдж с указанием «должности» и медицинские инструменты, включая стетоскоп.

Как выяснилось, подросток купил униформу и оборудование на одной из популярных онлайн-площадок. Он объяснил сотрудникам больницы, что хотел «помогать лечить пациентов». Полиция подтвердила, что в курсе ситуации, однако официальных заявлений от больницы пока не поступало. На данный момент неизвестно, успел ли подросток контактировать с пациентами и какие меры будут приняты в его отношении.

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