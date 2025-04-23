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Выпускников предупредили о мошенничестве с продажей ответов на ОГЭ и ЕГЭ

Власти МО предупредили о мошенничестве с продажей ответов на ОГЭ и ЕГЭ
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Виталий Аньков/РИА Новости

В преддверии выпускных экзаменов в школах активизировались мошенники. Они предлагают приобрести «реальные ответы» на ОГЭ и ЕГЭ, а в результате получают личные данные выпускников. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Аферисты создают специальные сайты и каналы в мессенджерах, где якобы можно купить готовые ответы на экзаменационные вопросы и темы, а также «реальные варианты» контрольно-измерительных материалов (КИМ), чтобы заранее узнать задания. Иногда злоумышленники предлагают даже сдать экзамен вместо ученика», — отмечается в сообщении.

Школьники, поверившие злоумышленникам, оставляют свои данные на фишинговых сайтах, получая при этом подделку или устаревшие экзаменационные задания, пояснили в ведомстве.

Рособрнадзор до этого предупредил, что утечка вариантов тестов единого государственного экзамена невозможна до его начала из-за сложной системы защиты. Любые предложения о продаже «реальных» материалов ЕГЭ и ОГЭ являются мошенничеством, направленным на получение денег от доверчивых граждан.

Ранее родителям объяснили, что делать, если ребенок провалил выпускной экзамен.

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