Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рособрнадзоре оценили вероятность утечки материалов ЕГЭ до начала экзамена

Рособрнадзор: утечка вариантов тестов ЕГЭ до начала экзамена невозможна
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Утечка вариантов тестов единого государственного экзамена (ЕГЭ) невозможна до его начала из-за сложной системы защиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

«Утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой — от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки», — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что любые предложения о продаже «реальных» материалов ЕГЭ и ОГЭ являются мошенничеством, направленным на получение денег от доверчивых граждан.

До этого руководитель Центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал, что злоумышленники создали более 100 сайтов, которые якобы продают ответы на экзамены. Как школьники, так и их родители оставляют свои личные данные для авторизации на подобных ресурсах, чем и пользуются мошенники.

Есть риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа.

Ранее сообщалось, что Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ.

Все новости на тему:
ЕГЭ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами