В Рособрнадзоре оценили вероятность утечки материалов ЕГЭ до начала экзамена

Утечка вариантов тестов единого государственного экзамена (ЕГЭ) невозможна до его начала из-за сложной системы защиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

«Утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой — от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки», — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что любые предложения о продаже «реальных» материалов ЕГЭ и ОГЭ являются мошенничеством, направленным на получение денег от доверчивых граждан.

До этого руководитель Центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал, что злоумышленники создали более 100 сайтов, которые якобы продают ответы на экзамены. Как школьники, так и их родители оставляют свои личные данные для авторизации на подобных ресурсах, чем и пользуются мошенники.

Есть риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа.

Ранее сообщалось, что Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ.