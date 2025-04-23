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Врач назвала неожиданные причины старения мозга

Диетолог Королева: мозг преждевременно стареет из-за рафинированных продуктов
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Процесс старения мозга определяется не только тем, о чем человек думает, но и тем, что он употребляет в пищу. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Как отмечала в интервью газете «Известия» невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, мозг очень энергозатратен, он «забирает» около 20% всей энергии организма. Для его правильной работы важны полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и антиоксиданты.

Однако зачастую мозг недостаточно получает этих важных веществ, поскольку на столах нередко находятся продукты, которые вкусны по восприятию, но пусты в плане питательной ценности, обратила внимание Королева.

«Это рафинированные продукты, имеющие в составе много сахара или соли в сочетании с жиром. Именно такие продукты являются наиболее привлекательными для нашего вкуса, потому что повышается уровень дофамина, появляется чувство радости. Мы абстрагируемся от проблем, и нам хочется их есть снова и снова», — пояснила диетолог.

Чтобы надолго сохранить здоровье мозга и организма в целом, специалист посоветовала делать выбор в пользу натуральных продуктов.

Недавно международная команда ученых выяснила, что распространенные рецептурные препараты могут серьезно влиять на развитие мозга и общее здоровье, особенно в такие уязвимые периоды, как беременность, детство и подростковый возраст.

Ранее врач рассказала о пользе кофе для здоровья.

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