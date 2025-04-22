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Распространенные лекарства угрожают развитию мозга, выяснили ученые

Brain Medicine: популярные лекарства нарушают развитие мозга
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Международная команда ученых выяснила, что распространенные рецептурные препараты могут серьезно влиять на развитие мозга и общее здоровье, особенно в такие уязвимые периоды, как беременность, детство и подростковый возраст. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Оказалось, что более 30 одобренных в США лекарств, в том числе широко назначаемые психотропные средства вроде арипипразола, тразодона и галоперидола, подавляют работу фермента DHCR7. Этот фермент необходим для синтеза холестерина — важнейшего элемента для формирования клеток мозга и нервной системы. Нарушение его работы вызывает накопление токсичного вещества 7-дегидрохолестерина, что создает биохимическую картину, схожую с тяжелым наследственным заболеванием — синдромом Смита-Лемли-Опитца.

Особенно насторожило исследователей то, что при комбинированном приеме таких препаратов уровень токсичных метаболитов может возрастать в 15 раз. В реальной клинической практике подобные комбинации — не редкость. Кроме того, около 1–3% населения имеют генетическую предрасположенность, которая делает их еще более уязвимыми: даже один препарат может нарушить баланс, а несколько — вызвать тяжелые последствия.

Ученые подчеркнули, что текущая система проверки безопасности лекарств не учитывает, как препараты действуют в сочетании друг с другом, а также не берет в расчет долгосрочные риски для развития мозга. Авторы призывают к немедленным изменениям в клинической практике и регулировании: от пересмотра правил назначения препаратов для беременных до внедрения обязательного скрининга на влияние лекарств на здоровье мозга.

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